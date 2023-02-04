سائقو تاكسي المطار يضعون مشاكلهم في عهدة وزير الاشغال

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إستقبل الأمين العام المساعد للإتحاد العربي للعاملين بالنقل والاتصالات رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان احمد الموسوي، في حضور الامين العام لاتحاد "الولاء" زكي حوري، الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للنقل البحري عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين بالنقل والاتصالات ناصر نزال، وفد من سائقي سيارات التاكسي العاملة في مطار بيروت الدولي، حيث عرض الوفد جملة من المشاكل التي تعترض عمل السائقين في مواقف وخطوط النقل من المطار واليه، والتعديات والفوضى بالتنظيم، وعدم تطبيق القوانين، التي من المفترض انها وجدت لتحمي الركاب والسائقين، والواجهة السياحية والاقتصادية للبنان.



وبعد مناقشة المشاكل ومطالب السائقين، تم الاتفاق على إحاطة وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، بالاشكاليات والمشاكل، والحلول المقترحة، ووضعها بعهدته، قبل عرضها على الرأي العام.



وشددو على أننا "كلنا ثقة بان يبادر حميه، الى وضع ما يعاني منه سائقو تاكسي المطار وباسرع وقت على سكك الحلول النظامية والقانونية".