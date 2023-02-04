المرابطون تؤيد طروحات النائب حسن مراد العلمية في معالجة الأزمة التربوية‎‎

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أكدت إدارة التربية والشباب والرياضة في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان لها، أن الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الوطن اللبناني، من قبل فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، ومنسق أعمالها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، هو الاستمرار بالكذب والنفاق فيما يتعلق بتعطيل العام الدراسي، لعموم طلاب لبنان.

شدد المرابطون على وجوب عدم تمييع مطالب الأساتذة، ومعالجة مشاكل القطاع التربوي، بجدية ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمنع إنهيار المؤسسات التعليمية في لبنان، وعدم ذرّ الرماد في العيون، بحجج مالية واهية، وأنتم خير من فبرك حلول الفساد والإفساد.

كما أيّد المرابطون سعادة النائب حسن مراد رئيس لجنة التربية النيابية، بطروحاته العلمية والدقيقة، في معالجة الأزمة من ضمن خبرته التربوية، في إدارة المؤسسات وحرصه على حماية الأساتذة والطلاب، وعدم إضاعة العام الدراسي الحالي بترويج أكاذيب مالية، عن معالجات فارغة تؤدي إلى اشتداد الأزمة التربوية الحالية، عوضاً عن حلها.