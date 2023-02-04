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لبنان في قلب العاصفة.. والذروة ستكون في هذا الموعد!

4
FEBRUARY
2023
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ أن منخفضا جويا دخل لبنان فجر اليوم السبت وسيترافق مع برودة في الاجواء ستساهم بتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وسوف تتدنى نحو 1000 متر و900 متر في البقاع الوسط خلال صباح السبت بينما تكون الامطار متوسطة الى غزيرة ساحلاً وجبلا.
 
وأضاف خنيصر: يدخل لبنان قلب العاصفة بعد ظهر الأحد ولغاية صباح الخميس وتترافق هذه المدة مع اضطرابات جوية على الشكل التالي:
 
١- رياح ناشطة تتراوح سرعتها يوم الاثنين ما بين 70 و 112 كم في الساعة وتكون ذروتها في طرابلس وشكا والشمال، ما يؤدي الى ارتفاع موج البحر الى اكثر من 7 امتار.
 
٢- امطار طوفانية تتخطى 180 مم ساحلا مدة العاصفة.
 
٣- دخول الموجة القطبية بعد ظهر الاثنين ضمن رياح شمالية غربية ناشطة
 
٤- تساقط كثيف لحبات البرد ساحلاً
 
٥- عواصف رعدية وصواعق بنسبة 90%
 
٦- تساقط الثلوج الكثيفة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء
 
٧- دخول الموجات القطبية الاشد قساوة على لبنان والاردن وسوريا وفلسطين.
 
٨- تدني حاد بدرجات الحرارة بعد انحسار العاصفة لتتراوح بين -2 و -7 بقاعاً لاسبوع كامل و -1 الى -5 على ارتفاع 1200 متر و 04 الى 05 درجات ساحلا.
 
٩- تشكل الجليد طيلة ايام الموجة القطبية.
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