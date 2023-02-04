جريمة مروعة في هذه البلدة اللبنانية.. قتلاه دهساً لهذا السبب!

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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 29-1-2023، عُثِر على جثّة المدعو، (ت. ح. من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) إلى جانب الطريق في بلدة مرج الزهور – حاصبيا.

بنتيجة المتابعة، تبين أن المجني عليه قد تعرّض لحادث صدم في أثناء قيادته دراجته الآليّة، ما أدّى الى وفاته.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات حادث الصدم الذي أدى الى وفاة المذكور، وبخاصةٍ بعدما أثيرت شبهات أنّ الحادث مدبّر وليس قضاءً وقدراً.

ومن خلال التحريّات والاستقصاءات، اشتُبِهَ بآلية "بيك أب" لون أبيض على متنها مجهولان أقدما على صدمه والفرار الى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المذكورَين ومكان وجودهما في بلدة بر الياس البقاعية، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري

ع. ق. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيهما في بلدة بر الياس، بعد محاولتهما الفرار في أحد السّهول.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المدعو (ت. ح.) من خلال صدمه بالـ"بيك أب"، فاستدرجاه إلى مرج الزّهور حيث صدماه عمداً بسبب خلافات عائلية سابقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".