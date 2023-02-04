"رواد العدالة" تقدمت بإخبار قضائي ضد أحد البنوك

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أعلنت مجموعة "رواد العدالة"في بيان، أن "الدائرة القانونية لرواد العدالة تقدمت عبر المحامين كل من رجا نصار، هيثم عزو، عبد السلام فتح الله، رفعت الصايغ، فرنسواز كامل، نبيلة نعيم، عباس سرور، نجوى ابراهيم، أكرم قيس، رودريغ مطر، ميرنا طه، إيناس عودة ومحمد عليق بإخبار قضائي الى النيابة العامة المالية ضد بنك بيروت والبلاد العربية وكل من يظهره التحقيق متورطا من البنوك بذات الأفعال الجرمية المماثلة، وذلك لثبوت إقدام البنك المذكور وطيلة ردح من الزمن على الاستفادة غير المشروعة من ثمار منصة صيرفة على حساب خزينة المصرف المركزي كمال عام، عبر انتحاله صفة العديد من المودعين لديه في القيام بتلك العمليات المالية بأسمائهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، رغم تدوينها في قيودهم المصرفية بلا أي منفعة مالية ترتد عليهم منها، وهو ما يشكل بالنتيجة جرائم الاحتيال واساءة للامانة وانتحال الصفة وتبييض أموال وهدر مال عام وفق أحكام قانون الشريعة الجزائية الوطنية".



وطالبت الدائرة في إخبارها ب"ملاحقة المصارف المرتكبة لتلك الأفعال الجرمية وملاحقة أيضا رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وتحت أي صفة جرمية كان كل منهم سواء فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا طالبين بالمحصلة الشروع بالتحقيق في هذه القضية ورد جميع المبالغ المستولى عليها احتياليا منهم للخزينة العامة مجددا واتخاذ جميع التدابير الاحتياطية والتحفظية على أموالهم هؤلاء، حماية لحقوق الدولة ومصرفها المركزي وإنزال بالنتيجة

أشد العقوبات الجزائية بحقهم".