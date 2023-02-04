أسرار الصحف ليوم السبت 4 شباط 2023

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البناء

قال خبير انتخابي إن كلام رئيس حزب الكتائب عن انتخابات الرئاسة يفترض إمكانية أن يجمع مرشحان رئاسيّان في وقت واحد 65 صوتاً، علماً أن حصول احد المرشحين على 65 يعني استحالة حصول سواه عليها. والسؤال لرئيس الكتائب هل توافر لمرشحه 65 صوتاً وتم إفشال النصاب كي يهدد بالمثل؟



قال دبلوماسي شرقي لرئيس حزب بارز إن المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لخلاصة المواصفات المشتركة بين ما يقوله القادة اللبنانيون برئيس يطمئن السعودية وقادر على الحوار مع سورية ولا يقلق حزب الله تعني شيئاً واحداً هو السعي للعودة إلى معادلة (س – س) أي سورية – السعودية.

الجمهورية

ـ نُقل عن أحد المسؤولين أن تصعيد البعض حيال الملف الرئاسي مردّه إلى خوفهم من أنّ لحظة انتخاب الرئيس بمثابة ورقة النعوة لتنظيم سياسي.

ـ يقول مرجع كبير، إنّ أي لقاء مسيحي شامل يُعتبر خدمة كبيرة من رئيس حزب مسيحي لمسؤول تيار بارز، حيث يعطيه المفتاح الميثاقي لرئاسة الجمهورية.

ـ قرّرت كريمة رئيس سابق الإنصراف إلى العمل السياسي من البوابة الشبابية بعيداً من الحزب الذي كان ينتمي اليه والدها، وذلك بعد سلسلة مشاورات واتصالات.

اللواء

ـ همستحرص شخصيات معتدلة على الإبتعاد عن معركة كسر عظم في انتخابات رئيس الجمهورية، في ضوء ربط نزاع حاد بين دولة كبرى ودولة إقليمية ذات تأثير!



فُهم أن بيان متقاعدي عناصر قوى الأمن الداخلي كان له أثر حاسم في اعادة النظر بتوجهات نقدية احدثت ارباكات واسعة.



لم يلتزم العديد من المصارف بالتسعيرة الجديدة لدولار صيرفة رغم التعميم الصادر عن البنك المركزي.