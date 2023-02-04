عناوين الصحف ليوم السبت 4 شباط 2023

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الأخبار

ـ المصارف خلف «فرنسبنك»: مصلحتنا أولاً!

ـ لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي

ـ جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة

ـ طُغمة السودان تشطب «اللاءات»: نريد إسرائيل... ولا شيء سواها

البناء

ـ منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي

ـ جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم

ـ الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً

الجمهورية

ـ إجتماع باريس:العبرة بتجاوب اللبنانيين

ـ التسعير بالدولار الأسبوع المقبل

ـ تحضيرات فرنسية أكبر من لقاء باريس

ـ إن لم يكن لبنان كله، فجزؤه مقبول

ـ المصرف والمودِع ... من سيربح الماراثون؟

ـ زيلينسكي: سندافع عن باخموت ومساعدات عسكرية لكييف

اللواء

ـ مرحلة خطيرة من تلاشي الدولة: دولرة الطعام وتسييب الرئاسة!

ـ واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»

ـ شهيد في نابلس والاحتلال يقتحم مدينة أريحا

ـ 2.2 مليار دولار مساعدة أميركية عسكرية.. والأوروبيون يجددون من كييف دعمهم لأوكرانيا