عناوين الصحف ليوم السبت 4 شباط 2023

الأخبار
ـ المصارف خلف «فرنسبنك»: مصلحتنا أولاً!
ـ لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي
ـ جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة
ـ طُغمة السودان تشطب «اللاءات»: نريد إسرائيل... ولا شيء سواها
البناء
ـ منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي
ـ جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم
ـ الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً
الجمهورية
ـ إجتماع باريس:العبرة بتجاوب اللبنانيين
ـ التسعير بالدولار الأسبوع المقبل
ـ تحضيرات فرنسية أكبر من لقاء باريس
ـ إن لم يكن لبنان كله، فجزؤه مقبول
ـ المصرف والمودِع ... من سيربح الماراثون؟
ـ زيلينسكي: سندافع عن باخموت ومساعدات عسكرية لكييف
اللواء
ـ مرحلة خطيرة من تلاشي الدولة: دولرة الطعام وتسييب الرئاسة!
ـ واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»
ـ شهيد في نابلس والاحتلال يقتحم مدينة أريحا
ـ 2.2 مليار دولار مساعدة أميركية عسكرية.. والأوروبيون يجددون من كييف دعمهم لأوكرانيا