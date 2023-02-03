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لا جديد تحت شمس لبنان ..

3
FEBRUARY
2023
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لا جديد تحت شمس لبنان التي عادت اليوم لتطلَّ برأسها نسبياً بعد ايام عاصفة، الا التعويل الشعبي على مفاجأة ايجابية ما تُخرج الوضع من حال الركود، سواء أتت من الخارج، على وقع اجتماع باريس الموعود، او من الداخل، في حال نجحت مساعي الحوار المسيحي-المسيحي التي تقودها بكركي، والتي لا يعارضها حتى اللحظة الا حزب القوات.


وفي انتظار بلورة المشهد، في موازاة الحركة التي يتولاها وليد جنبلاط، اطلق سامي الجميل اليوم موقفاً منسقاً مع عدد من النواب الذين شاركوا في المؤتمر الكتائبي الذي التأم اليوم، ولم يعرف إذا كان منسقاً مع القوات وآخرين، ومفاده تأكيد الاتجاه الى تعطيل النصاب لمنع وصول رئيس يؤمن الغطاء لحزب الله لست سنوات جديدة، وفق تعبير الجميل.


وفي غضون ذلك، يبقى همُّ الناس في مكان آخر: فالدولار طاير، والقطاع الخاص محروم من صيرفة، ودعم ادوية السرطان انتقل الى الخمسة عشر الفاً، واصحاب المولدات يطالبون بمستحقاتهم فريش، والسلع الغذائية نحو الدولرة خلال ايام.


اما وعود الاصلاح، فرهن الحبر النيابي على ورق والاستفزازات الحكومية بلا كهرباء، فيما العدالة في ملف المرفأ تترقب حلاً للخلاف القضائي، والمحاسبة في ملف نهب الدولة، متوقفة على الحركة القضائية الخارجية، وما يمكن أن تؤدي اليه سواء بالمباشر او بالواسطة، كما حصل في ملف موقوفي انفجار مرفأ بيروت.

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