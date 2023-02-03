رئيس بلدية رحبة فادي بربر يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية في البلدة

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استقبل رئيس بلدية رحبة الأستاذ فادي بربر وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجار، بعد زيارته مركز الشؤون الاجتماعيّة في بلدة رحبة، في مبنى البلديّة، بحضور النّائب جيمي جبّور، ورئيس اتّحاد بلديّات الجومة المحامي روني الحاج، ورؤساء بلديات وأعضاء البلدية والمخاتير في رحبة.

ووعد الوزير بمتابعة الشّؤون المطلبيّة المختّصة بوزارته، لا سيما ضبط وتنظيم بطاقة أمان لتوسيع شريحة المستفيدين المستحقين منها، رغم الظّروف القاسية التّي يمرّ بها البلد.

وفي الختام استضيف الوزير والضيوف على مائدة أعدّت خصيصا في مبنى البلديّة.