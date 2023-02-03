توضيح من المهندس فارس ناصيف

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بعد انتشار مقطع فيديو فيه تسجيل صوتي للمهندس فارس ناصيف يعبّر من خلاله عن انزعاجه من التقارب بين نواب التيار في الشوف والحزب الاشتراكي، وبعد اتهام ناصيف من قبل البعض بأنه يصطاد بالماء العكر ويحاول أن يبرهن عن التغيير في أدائه وأفكاره،

أوضح المهندس ناصيف ما يلي:

هو ينتمي للمدرسة الشمعونية القديمة والمدرسة العونية الحالية. مع فارقٍ واحد، وهو عدم تأييده للتحالف مع حزب الله منذ العام 2005 وحتى اليوم.

فإن تصريحات المهندس فارس ناصيف، وآراءه وأفعاله وكتاباته وكافة ما يصدر عنه هو خير دليل على وفائه للرئيس ميشال عون وللتيار العوني، مع انه غير منتسب له ولا لأي حزب آخر. كما أنه مقاوم مسيحي منذ نشأته، ويعمل دائما للجمع بين الفرقاء المسيحيين كافة، كما يدعو إلى تحقيق الفدرالية في لبنان.