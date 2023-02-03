البطريرك الراعي استقبل النائب أبي رمي: لاجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار والقوات

A + A -

استقبل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب سيمون ابي رميا الذي اعتبر "ان الواقع الذي نعيشه ادخلنا في مأزق بسبب الشروط والشروط المضادة ما ادى الى انهيار تدريجي للبلد، لافتا الى ان الحل يكون بالخروج من الحسابات الشخصية والحزبية واقامة حوار بين كل القوى السياسية للوصول الى رئيس يجسد قواسم مشتركة ويؤمن اكثرية الثلثين النيابية او من خلال اللجوء الى عقد جلسات متتالية حتى تصاعد الدخان الأبيض ويكون لنا رئيس للجمهورية.

وأضاف:" اثمّن حراك بكركي في هذا الإطار ، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل التابعة لأبرشية جبيل المارونية."

وختم ابي رميا داعيا الى " اجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية."