الحجار زار المركز الصحي الاجتماعي في وادي خالد: سنعيد مكانته وخدماته

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زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، في إطار جولته لليوم الثّاني على مراكز الخدمات الاجتماعيّة في عكار، المركز الصحّي الاجتماعي لمنطقة وادي خالد- عكار.



وأكّد أنّ "لهذا المركز رمزيّته بالنّسبة لنا، ورمزيّته أنّه عندما كنّا نريد الدّولة أتى الرّئيس الرّاحل شارل حلو وبنى هذا المركز، وحتّى نعيد الدّولة إلى ربوع هذا الوطن، يجب أن نرمّم هذا المركز"، مشدّدًا على "أنّنا سنعيد مكانة هذا المركز وخدماته".



من جهته، أشار النّائب محمد سليمان إلى أنّ "هذا المركز له رمزيّته على مستوى المحافظة، إذ أنّه المركز الوحيد في عكار المملوك من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما غيره من المراكز إمّا على سبيل الايجار أو الإعارة"، لافتًا إلى أنّ "هذا المركز كان من أولى مؤسّسات الدّولة في منطقة وادي خالد، واليوم يحتاج إلى إعادة تأهيل وتفعيل لجهة تقديم الخدمات ودعم الموظّفين، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عادل وبأولويّة الأكثر استحقاقًا