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"بعد التطوّرات الأخيرة"... الأب مجدي علاوي يعلن اغلاق مراكزه

3
FEBRUARY
2023
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أعلن خادم جمعية سعادة السماء الأب مجدي العلاوي إقفال مراكزه بعد التطوّرات الأخيرة من إقدام مجهول على كسر سيارته وسرقة الفرن المجاني وتسرّب السيول إلى مركز الأطفال، مناشداً الكنيسة والمراجع الرسمية التصرّف.

وجاء في البيان: "لسخرية القدر... قوى الامن بلبنان صرلها يومين عم تداهم مركز المشردين والمدمنين عندي بالمعيصرة لسبب مهم كتير يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين... عم رمم بيوت ولادي لأنو الماي عم تفوت عليهن وعم حط خشب بمكتب ابني ماتيو ليصير مركز للاطفال".

وتابع، "نعم... هيدي تهمتي... يومين عم يسكروا طريق المركز... عم يوقفوني عن الشغل... بالوقت يلي مجهول كسرلي سيارتي... وانسرق الفرن المجاني... ما حدا منن رد عليي... غير بعد شي اسبوع... وكان يلي ضرب ضرب...".
وأضاف، "يا بيي... انا ما بدي شي منكن... بس بهالبرد... بهالوجع... بهالقِلّة... بهالسيول يلي عم تفوت ع ولادي... كيف إلكن قلب هيك تعملو فينا"؟

واستكمل، "ليه القانون عالفقرا؟... ليه القانون عالمشردين؟... انتو أمن على مين؟ وضد مين"؟
وقال: "انا بناشد كنيستي ورعيتي والمراجع الرسمية والحزبية كلها يراجعو شو عم يصير... ويتصرفوا لأنو عند ربنا ما حدا فوق راسو خيمة"!
وختم البيان، "رح أعمل مؤتمر صحافي تُحدد تفاصيلو لاحقاً... صلولي يا بيي!".

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