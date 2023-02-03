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قاسم: سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور

3
FEBRUARY
2023
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قال نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في اللقاء الخاص حول أشهر النور في بيروت "ذكر مسؤول فرنسي أنَّ الذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء وكذلك الكهرباء الأردنية إلى لبنان هو العقوبات الأمريكية على سوريا من خلال قانون قيصر، وإلى الآن الذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السنوات السابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتضييق على النظام المصرفي، وأصدر مجموعة من القرارات كان لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية".

اضاف:" هذا الأميركي يعمل من أجل خنق لبنان كُرمى لعيون إسرائيل. ولكن إذا ظنَّ أنَّنا سنخضع أو سنركع فهو واهم، سنستمر في العمل مع شعبنا وسنكون دائماً من الذين يسعون لبناء الوطن بكل الإمكانات والقدرات، وسنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور، محافظين على الضوابط التي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدداً أنَّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دائماً في الطليعة للمحافظة على المؤسسات، وهو الذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أول يومين مع أنَّ الحكومة لا تتشكل إلا بعد 6 أو 7 أشهر".

وتايع:"كنَّا دائماً في موقع من يبني الدولة، ولكن هذه الدولة لا يمكن أن تنهض بجناح واحد أو جناحين، يجب أن تنهض بكل الأجنحة الموجودة وكل الشركاء في الوطن"، داعيا "الشركاء في الوطن حرصاً على شعبنا وشبابنا وأولادنا ومستقبلهم، وحرصاً على استقرار البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب الرئيس في أسرع وقت، هذه هي رؤيتنا".

 

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