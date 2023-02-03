قيادة الجيش توقع برنامج التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والقبرصي عن العام ٢٠٢٣ في نيقوسيا

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أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه عبر تويتر ان استكمالاً للاتفاقية الموقّعة بتاريخ ١٨/٨/ ٢٠٢١ بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ونظيره القبرصي قائد الحرس الوطني الجنرال Dimokritos ZERVAKIS في مجال التعاون العسكري وتبادل الخبرات،

وُقِّع بتاريخ ٢/٢/ ٢٠٢٣ برنامج التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والقبرصي عن العام ٢٠٢٣ في نيقوسيا-قبرص.

وَقّع البرنامج عن قيادة الجيش نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن يوسف حداد وعن الجيش القبرصي العقيد Loukas HADJIKONSTANTAS،

وهو يشمل التعاون في عدة نشاطات ومجالات عسكرية وبخاصة العمليات المشتركة الجوية والبحرية في البحث والإنقاذ وحماية المنصات النفطية والعمليات المشتركة في الأزمات خلال وضع الطوارئ إضافةً إلى تبادل خبرات متنوعة.