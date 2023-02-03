يعمل لدى "كاراجات" بهدف سرقة السيارات وبيع قطعها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العـلاقات العـامة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من عمليّات السّرقة من مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين وتوقيفهم".



وأضاف, "بعد أن تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر، صورًا لشخص يعمل لدى "كاراجات" الحدادة والبويا في مناطق مختلفة، ومن بعدها يعمل على سرقة السيارات والأدوات التي تُستَخدَم في العمل من داخل تلك "الكاراجات" ويفرّ إلى جهة مجهولة".



وتابع, "بنتيجة عمليّات الرّصد والتعقّب والمتابعة المكثّفة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث تمكّن عناصر المكتب المذكور وفي محلة صبرا من توقيفه، وهو المدعو: م. ف. (من مواليد عام 1986، لبناني), وتم ضبط سيارتَين نوع "هيونداي i10" وسيارة نوع "رينو رابيد"، أقدم على سرقتها من محلّتَي الناعمة والنبطية، وكان بصدد تفكيكها وبيع قطعها".

ووفق البلاغ, "أعيدت السيارات إلى أصحابها، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه".