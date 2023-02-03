بالصورة والفيديو - عمر حرفوش: "عصابة" واصف الحركة تريد "ازعاجي لاني طاحش و فايت هالفوتة"

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نشر صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك المنشور التالي:

واصف الحركة وعصابته التي تقدمت بإخبار إفترائي ضدي بهدف "إزعاجي" ( التسجيل الصوتي مرفق لمحامي العصابة )، يشتكي ان القضاء مسيس لانه أصبح ملاحق منه بالمواد 347 -382 -383 من قانون العقوبات ليحال الملف أمام قاضي التحقيق.

بعد أن كان يستخدم القضاء لأرضاء فاسدي لبنان وليخدم اسياده وأضعافي.

انا لا أعرف هذا "الواصف"، ولكن يبدو أنه "يتحرك" بإيعاز من مجموعات .

على فكرة، ربحت دعوتين على اثنين من هذه العصابة والباقي قادم.

بالصورة : نسخة عن توقيع القاضي غسان عويدات على إخبار إفترائي مقدم ضدي من المحامي المدعو شوكت حولا ( اسمعو صوته بالتسجيل حتى تكتشفو انهم اخترعوا الاخبار فقط "لإزعاجي" )، . عويدات حوّل الإخبار الى المحكمة العسكرية بدون الاضطلاع عليه ( يمكن هيدى الاتفاق ؟ ) ، والمفروض ان تستدعي المحكمة كل من شارك بالإخبار ضدي للاستماع الى إفاداتهم وأعطائهم الدليل القاطع ضدي. وهذا مستحيل إلا إذا فبركو وزورو، وانا ربحت الاسبوع الماضي دعوى قضائية ضد المدعو محمود شوك ( شريك بهذه العصابة ) بنفس المضمون والقضاء أثبت أني بريء وحكم عليه .

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كما انني ربحت دعوى قضائية ضد شخص آخر من عصابتهم والمشارك بنفس الإخبار : المدعو يحي مولود.

كما أنني ألاحق قضائياً منذ اكثر من سنة شخص آخر من هذه العصابة وهو تخلف عن التحقيق لأكثر من سنة وهو المدعو : ذكي كريّم. وكل أهل طرابلس يعرف الحقد والغيرة التي يكنها لي المدعوان وائل زمرلي ويحي الحسن، وهما شاركا مع غيرهم بإيقاف مشروع الامم المتحدة لتكرير نفايات طرابلس ولا تزال بسببهم تتخبط طرابلس بنفاياتها .

ولا زلت لا أعرف من هو المدعو حسن سنو ولماذا يشترك مع هذه العصابة الافتراء ضدي .



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وانا لم اكن أعرف المدعو "واصف الحركة" قبل إفترائه ضدي. وتابعت أخباره من بعدها، واكتشفت حبه "لدحش جسده بأي أعتصام أو حراك لياكل قتلة". واعتقد أنه يحب أن يظهر أمام الرأي العام بثياب منتفة ورضوض على وجهه، او انه هناك من يدفشه لأكل القتلة لأسباب سياسية أعلامية.

بجميع الاحوال، لا يوجد أي سبب لأقحام واصف الحركة بنفسه بعصابة ضدي لأنني مسالم جداً.

اذاً يبقى أحتمال ( وهذا إحتمال فقط ) أن يكون مدفوع ضدي .

واذا فكفكنا شبكة الداعمين لواصف حركة، نجد نفس الكارتيل الذي نهب اموال المودعين اللبنانيين ويخافون من محاكم الدول التي تلاحقهم.

ولنعود الى التسجيل الصوتي المرفق للمحامي المدعو شوكت حولا، فنكتشف انه يعلم انني بريء من الاتهام الذي افترا به ضدي، ويبرر ذلك بانه "لإزعاجي لانني طاحش وفايت هالفوتة " بحسب صوته.

إذاً يبقى السؤال، هل محامي طبيعي يجمع عصابة تعمل أخبار ضد مغترب فقط "لإزعاجه " أو لغيرته او لحسده ، انما يوجد عصابة أكبر ورائه ووراء تشكيل هذه العصابة التي تلاحقني رغم خسارتهم بالقضاء ؟



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وشو جاب بطل موضوعي اليوم وهاوي "القتلة" المدعو "واصف الحركة" الى هذه العصابة ؟

هذا ما اتمنى معرفته كل اسبوع، عندما يزور المحامي الذي يدافع عني بدون تعب منذ عدة سنوات ويحصد الانجازات القضائية لصالحي، صديقي جوزيف روفايل، ويسألهم "ما الجديد في قضية حرفوش ؟"، وتأتيه العبارة ذاتها كجواب اسبوعي : "ما في شي جديد، ناطرين افاداتهم !!! "

فهل يا ترى هذا هو الهدف من الاِخبار ضدي ؟ ان يكون عندهم ملف فاضي ولكن يسمح لهم بتحريكه بأي وقت لأسباب أجهلها ؟

ولماذا لم يسكرونه بعد ان فشل المدعو محمود شوك باثبات الافتراء ضدي واعطاهم صديقي جوزيف روفايل نسخة عن الحكم ضده والذي يكشف انني لست عميل او ما يشابه بقرار قضائي لبناني ؟

وهل يصدُق ميشال حايك بتنبؤه لعام ٢٠٢٣ بما يخصني انهم سوف يفتحون ملفات فارغة ضدي بما يشبه التهديد ؟

انا سوف اتابع مهمتي مهما حصل .

وللمفارقة، فأن جميع من ينتقدني انني ارفع دعاوي هم نفسهم يلاحقوني قضائياً واربح ضدهم في كل مرة .