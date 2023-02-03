living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الشهر الأوّل من 2023... إرتفاع "كبير" بعدد المسافرين عبر المطار!

3
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً في اعداد المسافرين الذين استخدموا هذا المرفق بنسبة فاقت 35 بالمئة في الشهر الأول من العام الجاري 2023، وبلغ المجموع العام للركاب 492 ألفاً و835 راكباً وبلغ عدد الرحلات الجوية 4490 رحلة بزيادة 22,37 بالمئة عن نفس الفترة من العام الفائت.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2023 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني المنصرم 492 ألفاً و835 راكباً (بزيادة 35,16 بالمئة عن الشهر الأول من العام 2022)، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 38,47 بالمئة وسجل 212 ألفاً و255 راكباً كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 33 بالمئة وسجل 280 ألفاً و135 راكبًا, أما عدد ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 41,52 بالمئة وبلغ 445 راكباً.

الرحلات الجوية:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني الماضي 4490 رحلة (بزيادة 22,37 بالمئة عن الشهر ذاته من العام 2022)، اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 22,33 بالمئة وسجل 2246 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 22,42 بالمئة وسجل 2244 رحلة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout