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توضيح هام من OMT

3
FEBRUARY
2023
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بيان صادر عن شركة OMT بتاريخ 3/2/2023
 
تُستهدف شركة أون لاين لتحويل الأموال (أو. أم. تي.) ش.م.ل. مؤخّرًا بادّعاءات وشائعات في محاولة لتشويه صورتها والإساءة لسمعتها. وعليه، يهمّ أو. أم. تي. توضيح ما يلي:
 
 
 
أولًا: تعمل شركة أو. أم. تي. منذ ٢٥ سنة في مجال الخدمات المالية بكلّ شفافية واستقلالية ووفقًا للقوانين المحليّة والدولية المرعيّة الإجراء وضمن أعلى معايير الامتثال.
 
 
 
ثانيًا: يؤكّد مجلس إدارة أو. أم. تي. أنّه لم ولن يسمح يومًا بأيّ عملية تمويل سياسي أو حزبي، كما أنّه لم يكن يومًا بحاجة لأيّ دعم أو خدمة تفضيلية لإدارة أعماله.
 
 
 
ثالثًا: يتمّ في الآونة الأخيرة ربط اسم رجل الأعمال السيد أمل أبو زيد بشركة أو. أم. تي. بالرغم من أنّ السيد أبو زيد قد تفرّغ عن كافّة اسهمه في الشركة واستقال من رئاسة مجلس الإدارة بتاريخ 23/4/2009، وبالتّالي لم يعد يملأ أيّ منصب تنفيذي ولا حتّى إداري في الشركة منذ أكثر من 13 سنة.
 
 
 
رابعًا:
 
-         أو. أم. تي. هي وكيل معتمد لشركة ويسترن يونيون في لبنان وشركة رائدة في مجال تحويل الأموال إلكترونيًا.
 
-         تقدّم أو. أم. تي. أكثر من 100 خدمة عبر 1,300 مركز وكيل موزّعين على كافة الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الفروع الرئيسية التابعة للشركة، ما يسهّل على زبائنها إتمام معاملاتهم الإدارية والمالية من دون تكبّد أعباء التنقّل والانتظار المذلّ أحيانًا.
 
-         يتلقّى عبر أو. أم. تي. حوالى 250 ألف مستفيد شهريًّا التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأمريكي نقدًا (Fresh).
 
-         بالرغم من قساوة الأزمة الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى جائحة كورونا، عملت أو. أم. تي. دومًا على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين استمرارية العمل لما فيه مصلحة شركائها وزبائنها أوّلًا.
 
-         تفتخر أو. أم. تي. بأن تكون الخيار الأوّل للقطاعين العام والخاص فضلًا عن المنظّمات غير الحكومية المحليّة والدولية التي تشترط الامتثال لمعايير عالية ودقيقة وآمنة ضمن الأطر القانونية والمالية والإدارية والتقنية.
 
 
 
خامسًا: تقدّم أو. أم. تي. خدماتها على مساحة الوطن وهي على مسافة واحدة من الجميع. وتشكر أو. أم. تي. الزبائن والشركاء والوكلاء لثقتهم بها، كما تجدّد التزامها بتقديم الأفضل مهما كانت الظروف ولتبقى"حدّك".
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