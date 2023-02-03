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إستعدوا... "فرح" تشتدّ والثلوج إلى الـ800 متر!

3
FEBRUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س ، تتشكل السيول خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تتراجع حدة الأمطار نسبيا خلال الليل.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يتراجع تأثير العاصفة "فرح" نسبيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الجمعة وتعود لتشتد مجددا اعتبارا من فجر غد السبت، وتبلغ ذروتها يومي الاحد والاثنين حيث تهطل أمطار غزيرة تتشكل معها السيول بشكل جارف، مع رياح شديدة وتساقط للثلوج الكثيفة اعتبارا من ارتفاع 1000 متر, تحذير, من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية يومي الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية والمسائية لذا نحذر من خطر الانزلاقات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300متر ، تشتد تدريجيا خلال الليل وتصبح شاملة ومترافقة بحدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س و يتدنى مستوى تساقط الثلوج لتلامس الـ1200 متر ويتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س، تتشكل السيول خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تتراجع حدة الأمطار نسبيا خلال الليل.

الأحد: غائم مع عودة اشتداد العاصفة "فرح" مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة جدا مترافقة بعواصف رعدية وتتشكل السيول الجارفة بخاصة في المناطق الجنوبية، وتتساقط حبات البرد كما تشتد سرعة الرياح لتصل سرعتها لحدود الـ100 كلم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، لذا نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية والواح الطاقة الشمسية وتكسير مراكب الصيد, كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا وتتساقط الثلوج بكثافة اعتبارا من ارتفاع 1100 متر مما يؤدي الى قطع بعض الطرق الجبلية.

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية بخاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تكون الرياح قوية وتصل سرعتها لحدود الـ80 كم/س فيرتفع معها موج البحر، نحذر من تشكل السيول الجارفة, تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1000متر ويتدنى مستوى تساقطها اعتبارا من بعد الظهر لتلامس الـ800 متر، وتتراجع حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

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