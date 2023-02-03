جلسة ثالثة “تربويّة” للحكومة قريباً..

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في الملف التربوي الذي يضغط الحزب التقدمي الإشتراكي لإيجاد حل سريع له حفاظًا على العام الدراسي وعلى حقوق الأساتذة والمعلمين، لفتت مصادر حكومية بحسب “الانباء” الإلكترونية، الى الاجتماع التربوي الذي عقد امس في السراي الكبير بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزيرة التربية السابقة بهية الحريري ومدير عام وزارة المال، للبحث في إقرار المساعدات المالية للهيئات التعليمية في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.

وأوضحت المصادر في اتصال مع “الانباء” الإلكترونية أن عقد جلسة ثالثة لمجلس الوزراء لم يعد بعيدًا، وأن الرئيس ميقاتي سيدعو اليها الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير، لأنه بات من الملح عقد جلسة للحكومة لدراسة الملف التربوي الذي لم يعد يحتمل التأجيل، لافتةً إلى أن ميقاتي يريد تهيئة الأجواء السياسية قبل الجلسة والابتعاد عن المشاكل.