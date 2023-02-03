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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 شباط 2023

3
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

سأل مصدر نيابي رئيس حزب بارز يحمل مبادرة رئاسية وسطية إذا كان حزب الله لا يمانع برئيس يطمئن السعودية، فهل توافق السعودية على رئيس يطمئن حزب الله أم أن المقصود بالرئيس الوسطي رئيس مناوئ لحزب الله. وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يطلب من حزب الله تسهيل انتخاب رئيس يستهدفه.

 

خفايا

تقول مصادر برلمانية فرنسية إن الرئيس ماكرون عاجز عن المبادرة لبنانياً دون موافقة أميركية، حيث بات النظام الأوروبي تحت الحماية الأميركية وصولاً إلى حد الإذلال بطريقة شراء الغاز الأميركي بأربعة أضعاف السعر الروسي بصمت منذ التموضع الأوروبي في الحرب على روسيا.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تُطبِّق مصارف أوروبية، وفرنسية عقوبات على لبنان، عبر تبنِّي مندرجات الحصار الأميركي على البلد؟!


غمز
ينتظر «الثنائي» استدراج عروض رئاسية، لا سيما من مرشحين جدييِّن، في ما خصَّ الشروط المتعلقة بوضعية حزب الله في المرحلة المقبلة.


لغز
يتجه مرشح رئاسي، يتزايد الخلاف حول ترشيحه، إلى تأكيد مُضيِّه في المعركة، أياً كانت النتائج بين مؤيد ومنسحب من التأييد.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يدّعي مستشار إعلامي لتيار سياسي بارز، أنّه على تواصل دائم مع رئيس التيار بينما الأخير لا يردّ على اتّصالاته كما يؤكد أحد المقرّبين من رئيس التيار، فيما تبيّن أنّ المستشار الإعلامي يحاول تقديم أوراق اعتماده أمام قياديّ بارز في هذا التيار يتولّى حالياً تسيير شؤونه.

 

شوهد أحد النواب البارزين الذي يزور واشنطن، من ضمن وفد نيابي، مجتمعاً في أحد فنادق باريس، التي حطّ فيها في طريقه إلى العاصمة الأميركية، مع السفير السابق العقيد جوني عبدو. المعلوم أن العلاقة سيئة بين الفريق الذي ينتمي إليه النائب المذكور والسفير عبدو.

 

لاحظت أوساط مالية أنّ إحدى شركات الصيرفة التي فرضت عليها عقوبات قد انتقلت من النشاط المرخّص إلى النشاط غير المرخّص، مع استمرار عملائها بطلب الدولارات من السوق السوداء لصالح مصرف لبنان.

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