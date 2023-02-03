الديار: حزب الله يعيد تمسكه بالعلاقة مع التيار الوطني الحر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا يزال الحراك الفرنسي محط تساؤلات كبيرة لجهة امكانية الرهان عليه لأحداث خرق جدي في «جدار» الازمة السياسية...

فان باريس تمضي في طريق محفوف بالمخاطر مع استمرار رفع وتيرة التصعيد مع ايران، سواء عبر اعلان كولونا ان اهداف زيارتها الخليجية مواجهة سياسة طهران المزعزعة للاستقرار، او عبر توقيف البحرية الفرنسية لباخرة محملة بالاسلحة الايرانية متوجهة الى «انصار الله» في اليمن.



وفي الخلاصة، يمكن القول انه حتى الان لا خرق جوهريا ولا افضلية رئاسية لاحد، ووفقا لمعلومات «الديار» قطع الايرانيون «الطريق» مبكرا على اي تواصل فرنسي بشأن الملف اللبناني، عندما ابلغ مصدر كبير في الخارجية الجانب الفرنسي كلاما واضحا بان بلاده لا ولن تتدخل في هذا الشأن، وليست بحاجة لذلك بوجود حزب الله. وفي انتظار نتائج اللقاء الباريسي المنخفض المستوى دبلوماسيا،بدأت بكركي تتحرك رئاسيا، واعاد حزب الله تمسكه بالعلاقة مع التيار الوطني الحر بزيارة لافتة الى الرابية عشية توقيع اتفاقية «مارمخايل»،