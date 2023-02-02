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اطلاق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة "السينما للجميع" من 4 الى 6 آذار

2
FEBRUARY
2023
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وطنية - أعلنت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة العاشرة من "مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة " في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 6 آذار في "المسرح الوطني اللبناني المجاني" في مدينة صور، بمشاركة أفلام تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك من مختلف الدول العربية والأجنبية، بالتعاون مع مؤسسة "دروسوس" السويسرية.
 
وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل فيلم لبناني وأفضل تصوير وجائزة لجنة التحكيم . 
 
وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أن "استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا، يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع دوما بأسرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن".  
 
واشارت الجمعية في بيان الى ان "المهرجان يعمل على دعم السينما المحلية والتبادل الثقافي وإقامة الورش التدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين، وتُخصص هذه التظاهرة السينمائية مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطلاب، حيث يعدُ المهرجان الحدث السينمائي الأول في تاريخ الجنوب منذ انطلاق الدورة الأولى عام 2014، بمشاركة 24 فيلما من 20 بلدا، وفي حضور الممثل المصري محمود قابيل. 
 
وتهدف جمعية "تيرو للفنون" التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية".

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