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فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت التزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي

2
FEBRUARY
2023
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إجتمع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مع السفير بيار دوكان المكلَّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان في مكتبه في الوزارة لأكثر من ساعتين الذي نقل رسالة من الرئيس ماكرون وتوجيهه لبذل كل الجهود من اجل تذليل كل العقبات لتنفيذ كل اتفاقيات نقل الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

واشاد السفير دوكان بجهود الوزير فياض بعد زيارته الاسبوع المنصرم لمصر والاردن حيث تم ابلاغه بمناقبية وجهود الوزير فياض الجبارة وتمتعه بكفاءة عالية في ادارةالمفاوضات والتي افضت الى نجاحها وتوقيع العقود المطلوبة لتأمين الكهرباء من الاردن والغاز من مصر.

ورحب الوزير فياض بهذه المبادرة المطلوبة متمنياً أن تكلل جهوده بالنجاح خصوصاً بعد أن زوّده بكافة الوثائق التي تثبت الكم الهائل من الأعمال التي قامت بها الوزارة تلبيةً لشروط البنك الدولي ومنها نُسخ عن العقود الموقعة مع كل من الاردن ومصر وسوريا، وملف التمويل كما حضّره البنك الدولي والذي كان جاهزاً منذ آذار 2022 متضمناً وثيقة تقييم المشروع ومسودة اتفاقية القرض تمهيداً لإدخالنا في مرحلة المفاوضات قبل أن يعود ويُجّمد البنك الدولي هذا الموضوع أي التمويل.

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