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قطر ترفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان

2
FEBRUARY
2023
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن السفير القطري في لبنان السيد إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، و جرى البحث في عمليات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية،  نقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة والصحة في دولة قطر على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار اليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً، وذلك بعد تطبيق المصدّرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.

بدوره تقدّم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بسعادة السفير وأكد على التعاون الدائم بين الوزارة و سفارة دولة قطر في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما جرى التطرّق الى التحضيرات التي تتم من اجل اطلاق المعرض الدولي للبستنة 2023 الذي تنظمه الدوحة في الاسابيع القادمة.
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