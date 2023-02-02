بحث بحماية العمالة اللبنانية والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان...زير العمل في جمعية الصناعيين

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زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم جمعية الصناعيين اللبنانيين وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز تحديات القطاع الصناعي وسبل دعمه لا سيما توفير اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي يحتاجها القطاع، سبل الحد من مزاحمة العمالة الاجنبية للعمال اللبنانيين، والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان.



وقال رئيس الجمعية سليم الزعني: "القطاع الصناعي سجل خلال الازمة اقل نسبة هجرة عمالة لبنانية وهي لم تتجاوز الـ 1 الى 2%، فيما سجل انشاء عددا لا بأس به من المصانع والتوسع في خطوط الانتاج، وهذا ما ادى الى خلق وظائف جديدة للبنانيين"، مشيراً الى ان القطاع الصناعي قام بزيادة اجور العاملين فيه بما يتناسب مع قدرة كل مصنع من دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل رسمي.