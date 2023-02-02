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تبرع إنساني برازيلي إلى لبنان...38 جهازًا لتنقية المياه

2
FEBRUARY
2023
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شارك السفير البرازيلي تارسيسيو كوستا في الثاني من شباط في حفل إلى جانب الجنرال محمد خير رئيس اللجنة العليا للإغاثة (HRC) وممثلي المنظمات اللبنانية غير الحكومية، بمناسبة تسليم تبرع إنساني برازيلي بـ38 جهازًا لتنقية المياه إلى لبنان.

وأعلنت سفارة البرازيل في لبنان عن تبرع الحكومة البرازيلية، على أساس إنساني، بأجهزة تنقية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى لبنان.

وفي المجموع، تبرعت وكالة التعاون البرازيلية (ABC) بـ38 جهازًا لتنقية المياه، إلى جانب الألواح الشمسية والبطاريات وقطع غيار المعدات. وقد استلمت اللجنة العليا للإغاثة في لبنان هذه المنحة الإنسانية وهي جزء من الجهود البرازيلية لمساعدة لبنان في مواجهة تفشي الكوليرا في البلاد.

وبقدرتها المشتركة، يمكن للمعدات المتبرع بها تنقية 200000 لتر من المياه يوميًا باستخدام الطاقة الشمسية وإزالة إلى حد الـ100٪ من الفيروسات والبكتيريا من المياه، باستخدام التكنولوجيا المطورة في البرازيل. وسيقوم مجلس حقوق الإنسان بتوزيع الوحدات على المدارس والمستشفيات العامة الواقعة في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي وباء الكوليرا.

وبالإضافة إلى هذه الهبة، فقد كانت البرازيل نشطة للغاية في التعاون مع لبنان في العامين الماضيين بمبادرات مختلفة، معظمها في مجالات الصحة والزراعة، وعلى سبيل المثال التبرع الإنساني البرازيلي إلى لبنان بمبلغ 4 ملايين كيلوغرام من الأرز المعالج في شباط 2022.

وكواحدة من البلدان التي تضم أكبر عدد من اللبنانيين المنتشرين في العالم التي تجمعها روابط تاريخية وإنسانية عميقة مع لبنان، أكدت البرازيل مجددًا إلتزامها بمواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية من أجل تعزيز مصلحة و ازدهار الشعبين.

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