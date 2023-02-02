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نصّار أطلق LEBANON SNOW FESTIVAL ضمن حملة "عيدا عالشتوية" بالتعاون مع MEA: ندعو السّياح والمنتشرين للاستمتاع بموسم التزلّج

2
FEBRUARY
2023
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أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار إطلاق Lebanon Snow Festival بالتعاون مع شركة "طيران الشرق الأوسط" MEA، ضمن الحملة السياحية الشتوية للوزارة "عيدا عالشتوية".

ودعا نصار في بيان، "المنتشرين اللبنانيين في دول العالم وبلاد الإنتشار والسياح الأجانب للقدوم إلى لبنان والاستمتاع بموسم الثلج والتزلّج في مختلف المناطق ومراكز التزلّج، مستفيدين من الأسعار المخفضة لتذاكر السفر التي وضعتها شركة الميدل إيست بالتعاون مع الوزارة ابتداءً من يوم غد الجمعة في ٣ شباط ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، والتي ستشمل دول العالم كافة".

وقال: "الفترة المقبلة تتطلب تعاوناً وتضامناً بين المؤسسات السياحية والنقابات السياحية كافة، والوزارات والأجهزة الأمنية المعنية، لتحقيق النجاح المطلوب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والمنتشرين، إذ سنقوم بمتابعة الموسم بصورة يومية مع اللجان التنسيقية لكل منطقة ومركز تزلج، ومع النقابات السياحية".

وشكر شركة "طيران الشرق الاوسط" ورئيس مجلس الإدارة محمد الحوت على "تعاونهم الدائم مع الوزارة ومساهمتهم في تعزيز واقع القطاع السياحي في لبنان"، على أن تُعلن التفاصيل كافة في وقتٍ لاحق.

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