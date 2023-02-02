living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللواء ابراهيم: اختبار اللبنانيين للاهوال التي مروا بها منذ العام 1975..."لم يفدهم بشيء"!

2
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في إفتتاحية العدد الجديد من مجلة الأمن العام الصادرة اليوم الخميس، تحت عنوان "القلق صار خطراً" أن "ما يحصل طبيعي جداً بسبب الإدارة السيئة للنظام الذي إرتضيناه".

وأشار ابراهيم في مقاله إلى أن "من أسباب ما نزل بالبلد هو تفرق اللبنانيين وابتعادهم عن الهوية الوطنية الجامعة والذهاب إلى هويات طائفية ومذهبية ومناطقية"، مضيفاً أن "التنازع المستمر والمتواصل بأشكال مختلفة بين اللبنانيين يزيد لبنان تصدعاً واهتراء ".

واعتبر أن "ما يبعث على القلق هو انه، فوق الإنهيار، تنبعث دعوات تقسيمية أو إنفصالية بأنظمة حكم تعتمدها بعض الدول، على غرار الفيديرالية واللامركزية السياسية".
وفيما يلي نعرض لكم مقال اللواء عباس إبراهيم كاملاً:


كل ما كان قلقاً ويبعث على الريبة، صار خطراً حقيقياً يلف لبنان واللبنانيين، هو واقع مرير بحيث لم يتبق شيء يمكن الركون إليه، أو الإستناد إليه للنهوض مجدداً، خصوصا في ظل حالة التشظي التي أصابت اللبنانيين، وحولتهم الى فرق وجماعات كل منها تدعي ميزة تفاضلية، بينما الحقيقة ان كل السقطات اخذت معها الجميع بلا استثناء، لأن ما حصل ويحصل هو أمر طبيعي جداً بسبب الإدارة السيئة للنظام الذي ارتضيناه.

هذا القول فيه شيء من الصحة والصواب السياسيين،لكن ما نزل بالبلد واهله، من بين اسبابه المؤلمة هو تفرق اللبنانيين وابتعادهم عن الهوية الوطنية الجامعة، والذهاب إلى هويات طائفية ومذهبية وحتى مناطقية. وبدل ان يستفيد المسؤولون واللبنانيون من التجارب التي خبروها، غالبيتهم ينكرون ما علمتهم اياه سنوات الحرب بالدم والقتل والخطف والتهجير القرسي والطوعي.

اختبار اللبنانيين للاهوال التي مروا بها منذ العام 1975 ، لم يفدهم بشيء، لا في عملية تحصين وطنهم وصون امنه واستقراره السياسي والإقتصادي والإجتماعي، ولا في اعادة
نسج علاقات طبيعية ومحترمة مع الدول العربية والصديقة التي تستنكف حتى هذه الساعة عن الوقوف إلى جانبهم لمساعدتهم على النهوض من هذا الإنهيار واستعادة العافية
للوطن. خيارات القوى الخارجية مهما كانت يبقى شأنها. وما يزيد لبنان تصدعا واهتراء هو هذا التنازع المستمر والمتواصل بأشكال مختلفة بين اللبنانيين، والذي يكرر مراحل سيرته الأولى بلا هوادة وبلا ضوابط وبلا بصيرة.

ما يبعث على القلق هو انه، فوق الإنهيار، تنبعث دعوات تقسيمية أو إنفصالية بأنظمة حكم تعتمدها بعض الدول، على غرار الفيديرالية واللامركزية السياسية، بدعوى السعي إلى عيش مستقر. علماً ان المواضيع الخلافية بين اللبنانيين راهناً هي كنت وصلب النقاش في هذا النوع من الأنظمة المقترحة، والتي تنهض على ثلاثية السياسات الدفاعية والمالية والخارجية. وهذا الثلاثية لا يمكن مقاربتها في هذه الظروف الراهنة.

طرح خيارات بديلة من النظام القائم في لبنان، والمبنية على دعوات في مواجهة الوحدة الجغرافية اللبنانية والعيش الأهلي بين ابنائه، يستدعي التحسب من جنون هذه النزعات في بلد لا يحتمل مثل هذه الأمور. فالذين يطرحون هذه المسائل يغامرون بلبنان كله وبذواتهم، فضلاً عن انه ينم عن جهل عميق للبعدين الطائفي والوطني الذين تمت على اساسهما
قيامة لبنان الكبير. ذلك، أن أي نظام جغرافي ـ دميغرافي اخر، يتطلب مركزية الدولة في المسائل الدفاعية والعلاقات الديبلوماسية وبناء السياسات العامة، مع قدرة حاسمة على
فرض قوانين مشتركة في الأمور المالية والضريبية المعقدة. ولطالما ان لا شيء من ذلك عند الدولة اللبنانية قائم حالياً، فإن هذه الدعوات، وفي هذا التوقيت، لا تعني غير صورة من صور التقسيم الذي خبرناه في سنوات الحرب المريرة بالدم والقهر يوم انفجر لبنان وعجز اللبنانيون عن التفاهم. في الماضي البعيد جربنا نظام القامئقاميتين وكانت التجربة ان فشلنا في تقسيم المقسم وإدارته. أما في القريب منه فإن "كانتونات" الحرب انفجرت على بعضها وفي داخلها واتت على اهلها وابنائها.

هذا البلد نهض على العيش المشترك بما هو فرادة سياسية اجتماعية دفعت بالبابا يوحنا بولس الثاني إلى القول بأن "لبنان رسالة". وهو كذلك، اذا ما تمت عقلنة الخطابات السياسية وجعل المؤسسات الدستورية والسياسية دوائر حوار جدي وفاعل. من لا يريد الوحدة، فليخرج على الدستور ويعلن رأيه في ما نصت عليه مقدمة وثيقة الوفاق الوطني التي تقول لا تجزئة ولا توطين ولا تقسيم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout