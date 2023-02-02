رابطة معلمي التعليم الأساسي تضع التطاول على وزير التربية برسم المجلس الوطني للإعلام

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أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي انه للمرة الثانية على التوالي تقوم الجريدة عينها (الجمهورية) بنشر رسم تعتبره كاريكاتوري ساخر عن التربية والتعليم، الا انه لا يمت للكاريكاتور بصلة بل ينم عن تدني وانحطاط في المستوى الأخلاقي والإعلامي الذي يتمتع به صاحبه.

إن رابطة معلمي التعليم الأساسي تستنكر بأشد عبارات الاستنكار التطاول على معالي وزير التربية بأية صيغة من الصيّغ لأنه رأس التربية وما يصيبه يصيب الجسم التربوي بأكمله.



كما تطالب صاحب الكاريكاتور أن يكف عن التطاول على التربية ورموزها والعاملين فيها ، فلا هو ولا الأبواق الدنيئة لأمثاله ستنال من عزيمة التربية أو المعلمين. وتجد الرابطة نفسها تقف جنباً إلى جنب مع معالي الوزير لأن الإساءة تطالنا جميعاً.

إن الرابطة إذ تضع هذه الإساءة برسم المجلس الوطني للإعلام وتطالب بمحاسبة المرتكب فهي لن تتوانى عن اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اذا دعت الحاجة.



