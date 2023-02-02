بقرادونيان يرّحب بدعوة بكركي ويعلن أنّ الطاشناق سيكون أوّل الحاضرين

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غرّد الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه على تويتر: "إنطلاقًا من موقفنا الدائم الداعم للحوار،

نُثني على الدعوة الصادرة عن رؤساء الطوائف المسيحية في بكركي، للحوار من أجل إيجاد حلّ للأزمة الرئاسية، مقتنعين أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الأزمات. وأؤكّد أننا سنكون أوّل الحاضرين في الحوار، كمسعى لإنقاذ وطننا لبنان."

يُذكر أنّ هذه المبادرة إنبثقت عن اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأوّل، في بطريركية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، بحضور رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان.