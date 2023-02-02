لجنة الشباب والرياضة النيابية بحثت آلية تنشيط المنشآت الرياضية مطالبة بإنزال اشد العقوبات على المسؤولين عن حادثة الفتى "فيه"

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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب رائد برو ورازي الحاج وجهاد بقرادوني والياس حنكش وغسان عطالله والياس اسطفان واعتذار ينال الصلح ووضاح الصادق وبيار بو عاصي.

ناقشت اللجنة مقترحات إعادة تنشيط المنشآت الرياضية والكشفية والشبابية في لبنان التابعة لمجلس إدارة المنشآت الرياضية ومنها تطوير وتعديل القانون لإدارة المنشآت عبر فتح آفاق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية وستخصص جلسة أخرى لهذا الموضوع.

كما بحثت اللجنة آلية تأمين سلامة المنشآت الرياضية ومحيطها لا سيما بعد حادثة الفتى "فيه" الذي أصيب برصائص طائش في ملعب بئر حسن لكرة القدم، مطالبة وزارة الداخلية والاتحادات الرياضية بالعمل في هذا الاطار وداعية القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمنع تكرار أحداث مماثلة.