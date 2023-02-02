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بعد انحسارها.."فرح" تشتد مجدداً وتبلغ ذروتها في هذا اليوم!

2
FEBRUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية و نحذر من الانزلاقات على الطرق.


وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة "فرح" على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحيانا، ويخف تأثيرها نسبيا اليوم الخميس و تعود لتشتد تدريجيا من صباح السبت و تبلغ ذروتها ايام الاحد والاثنين حيث تتجدد السيول بشكل جارف احيانا.

تحذير: من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية نهار السبت والاحد مع تجدد العاصفة فرح.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة صباحية متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق و رياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 80كلم/س في المناطق الشمالية ، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذر من الانزلاقات على الطرق.

السبت: غائم إجمالا مع بداية تجدد المنخفض الجوي "فرح" مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة متفرقة ، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كلم/س تشتد احيانا لتصل إلى حدود الـ 85 كلم/س بخاصة شمال البلاد مساء. نحذر من تشكل السيول و تبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار والثلوج ليلا لتعود حدتها بدءا من صباح الأحد .

الأحد: غائم إجمالا مع هطول أمطار غزيرة متفرقة، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60كم/س تشتد احيانا لتصل لحدود ال90كلم/س صباحا ومساء. نحذر من تشكل السيول الجارفة. زتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.

- الحرارة على الساحل من8 الى15 درجة، فوق الجبال من 3 الى 5 درجات، في الداخل من 4 الى 5 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعنها بين 20 و50كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/س شمال لبلاد.

- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95 %.

- حال البحر: مائج الى هائج ( تتخطى ال 4 أمتار)، حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,35

- ساعة غروب الشمس:17,09

 

 

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