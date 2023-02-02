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خاص - انطباعات صندوق النقد: الحكومة تشوّه العلاقة معنا وتتآمر على اللبنانيين!

2
FEBRUARY
2023
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خاص tayyar.org -

يتّجه صندوق النقد الدولي الى اعتماد سياسة إعلامية أكثر وضوحا في الملف اللبناني، بعدما تبيّن لوفده الذي يزور بيروت راهنا أن الحكومة تتعمّد تشويه العلاقة مع الصندوق عبر إظهار موقفه على غير ما هو عليه في الملفات والبرامج الإصلاحية.

ومرّر الوفد أيضا إنتقادا لمقاربة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجمل العلاقة مع الصندوق، وخصوصا مسار النقاش المرتبط بالبرنامج الذي لا يزال عالقا بفعل تأخر الحكومة ومجلس النواب عن تنفيذ الإلتزامات الإصلاحية.

وفَهم من إلتقى الوفد أن الصندوق على قناعة بأن المسؤولين لا يوفروا جهدا لنسف أي فرصة للإتفاق بين لبنان والصندوق، وهم يتركون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمر المعالجة المالية وتصفية خسائر البنك المركزي والمصارف التجارية، مع إدراكهم التام أن ذلك يتم على حساب اللبنانيين.

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