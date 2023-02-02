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أكثر من 80 عملية سرقة بين المتن وكسروان- جبيل!

2
FEBRUARY
2023
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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في المناطق التي تكثّر فيها عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامّة، تمكّنت من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عملياتهم في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان".

وأضاف, "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم, وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هوياتهم، وهم كل من: م. ح. (من مواليد عام 2001، سوري), ع. ع. ح. (من مواليد عام 2004، سوري), م. ب. (من مواليد عام 2002، سوري), بتاريخ 21-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينا محكما في بلدة بدغان - عاليه، وألقت القبض عليهم".

وتابع, "بتفتيشهم، ضُبِط بحوزتهم "كابل" كهربائي من النّحاس، ومقص حديدي كبير يُستخدم في قطع الأسلاك الكهربائية كبيرة الحجم".

بالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان، وهي: عجلتون، عشقوت، فقرا، جبيل، عنّایا، عمشيت، حصارات، فتقا، الغينة، المعيصرة، بكفيا، قرنة شهوان، جورة البلوط، برمانا وزكريت".

كما أفادوا أنّهم كانوا, "يبيعون المسروقات بعد تقطيعها وإزالة الغلاف البلاستيكي عنها وتقاسم ثمنها فيما بينهم، وأنّ الكابل المضبوط معهم تمّت سرقته بتاريخه من بلدة بدغان".

ووفق البلاغ, "أجرى المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص".

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