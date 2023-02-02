بالصور- "فرح" تكلل جبال لبنان... وتقطع طرقات!

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يستمرّ تأثير العاصفة "فرح" التي تضرب لبنان، والتي ستشتدّ مجدّدًا ظهر غدٍ الجمعة، مصحوبة بأمطار وثلوج غزيرة، ورياح قطبية باردة.



وقد غطّت الثلوج القرى والبلدات الجبلية كلّها، في حين تفاوتت سماكتها بحسب الارتفاع، ففي المناطق حتى ارتفاع 1450 مترًا، زادت سماكة الثلج عن الـ15 سنتمترًا، في حين زادت عن النصف متر في الأرز لتصل هذه السماكة في القمم العالية إلى المتر وأكثر.



وفي السياق, عملت عناصر من الدفاع المدني منذ بداية العاصفة على جرف الثلوج التي تراكمت على طريق: فاريا-(عيون السيمان-فقرا-كفردبيان) وأعالي جرود كسروان.

وقامت جرافات اتحاد جرد القيطع وبلدية فنيدق على فتح الطرقات العامة والداخلية والأحياء بسبب تراكم الثلوج، أما طريق مرجحين والقموعة والشنبوق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.