عناوين الصحف ليوم الخميس 2 شباط 2023

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الأخبار: جريمة المرفأ: تكرار فيلم الحريري

دولار الـ 15 ألفاً: زيادة في الضرائب

مصير مجمع الحدث الجامعي على المحك





الديار: العواصف تحاصر لبنان وارتفاع جنوني في الاسعار والمدارس تنتظر مجلس الوزراء

رؤساء الطوائف المسيحية لدعوة النواب الى بكركي وحثهم على الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

نداء الوطن: "حزب الله" في الرابية اليوم: لا بدّ من "سياق مختلف للتفاهم"

مبادرة بكركي "مسيحياً": "جبهة الشغور" لا دين لها!

اللواء: القمة المسيحية: بكركي تستنفر النواب المسيحيين لإنهاء الشغور

شركات التلاعب «تهزم» القضاء والمركزي: الدولار يتفلت ويقترب من الـ70 ألفاً

البناء: نجاح إيران بإحباط هجوم المسيّرات فرض المواجهة الإعلامية لإعادة تركيز الضوء على فلسطين / ترقب لمرحلة ما بعد جوزف عون عند جنبلاط… وما بعد السعي للاسم الرابع عند باسيل / مسعى بكركي لن يلاقي دعوة باسيل لاسم توافقي بل لإلزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب /



النهار: بكركي تنتفض والدولار الأسود يسترهن لبنان

الجمهورية: الحراكات تدور في حلقة مفرغة





l'orient le jour: Les Églises définissent leur priorité : l’entente interchrétienne d’abord