أسرار الصحف ليوم الخميس 2 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر في المقاومة في غزة أن يكون شهر رمضان المقبل شهراً للمواجهة التصاعدية بين المستوطنين ومن خلفهم شرطة الاحتلال وجيشه، وبالمقابل الشعب الفلسطيني ومقاومته وأن تكون ساحة المواجهة في القدس خصوصاً بسبب تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية وارتباطها بالقدس.



خفايا

قال مصدر نيابي إن الاجتماع النيابي المسيحي المرتقب في بكركي سينقسم بين اتجاهين واحد يدعو لموقف موحّد محوره عدم مشاركة النواب المسيحيين في تطيير النصاب بعد الدورة الانتخابية الرئاسية الأولى والثاني يعطي الأولوية لتشكيل لجنة مصغّرة للتوافق على اسم مرشح موحد.

اللواء: أسرار

همس

اقتصرت لقاءات الوفد النيابي في واشنطن على المستوى الرسمي، مع دبلوماسية من أصل عربي، كررت المعزوفة المعروفة عن الاصلاحات وهيمنة جهة إقليمية معروفة أيضاً!



غمز

ما يزال حزب بارز يتحفظ على حسم خيارات الرئاسة الأولى، قبل التفاهم مع حليف، أو تركه يحسم هو قبله، منعاً للإحراج..



لغز

قال دبلوماسي عربي في مجلس خاص، ان تصريحات المسؤول الفرنسي عن المساعدات للبنان فضحت المزاعم الاميركية حول مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري لم يعد متحمّساً للعودة إلى بيروت في ذكرى اغتيال والده، كونه محرجاً في التعامل مع زواره، سواء من السياسيين أو من مؤيديه، بحيث أنّه يفضل تجنّب التماس المباشر مع هؤلاء لكونه غير راغب في الغوص في القضايا السياسية. في المقابل سيحيي شقيقه بهاء المناسبة في واشنطن في مركز «جون كينيدي سنتر» بمشاركة حوالى 300 شخصية سياسية ودبلوماسية واعلامية.

تبيّن أنّ معظم لقاءات السراي الحكومي خلال اليومين المقبلين مخصصة لقطاعات تعاني جرّاء انهيار العملة وتطالب بعرض قضاياها ومطالبها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.