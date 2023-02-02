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الديار: جنبلاط لـ حزب الله: متى سننتهي من مزحة فرنجية؟... التقدمي لن يمشي بالأخير اذا لم يحصل على تأييد احد المكونين المسيحيين

2
FEBRUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

 انتقل الحزب التقدمي الإشتراكي الى الخطة «ب» بالتخلي عن ميشال معوض. وفي المعلومات، ان النائب وائل ابو فاعور سوق ترشيح قائد الجيش في معراب، كما فاتح جنبلاط حزب الله بالامر فكان الجواب الواضح «الامر يحتاج الى تعديل دستوري وحضور الثلثين» ولم يعلق الحزب سلبا او ايجابا، ثم ارسل جنبلاط النائب ابو فاعور الى عين التينة الذي سمع عتبا شديدا من بري حول مواقف جنبلاط وحسم خياره لمصلحة العماد عون، بالاضافة الى استيائه من كلام جنبلاط امام وفد حزب الله، «متى سننتهي من مزحة فرنجية» وهذا ما جعل وفد الحزب يرد بقوة شارحا اسباب دعمه لفرنجية وتمسكه بترشيحه، كما نقل ابو فاعور اجواء ودية من القوات اللبنانية تعامل معها بري ببرودة لافتة منتقدا مواقف جعجع الاخيرة.

 

وفي المعلومات، ان ابو فاعور نقل امتعاض بري الشديد لرئيس التقدمي الذي قرر زيارة عين التينة. وفي المعلومات المؤكدة ان التباين كان واضحا بين الرجلين خلال الاجتماع، مع التاكيد على استمرار الحوار الدائم وحرص جنبلاط على العلاقة مع الثنائي الشيعي وانه لن يكون هناك رئيس الا بموافقتهما.

 

وكرر جنبلاط انه لن يمشي بخيار سليمان فرنجية اذا لم يحصل على تأييد احد المكونين المسيحيين الاساسيين، القوات اللبنانية اوالتيار الوطني، وهذا الامر من المستحيل تحقيقه في ظل رفض القوات والتيار الوطني خيار فرنجية مهما كانت المبررات

 

الديار
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