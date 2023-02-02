الديار: الحراك العربي يتركز على سوريا... الرياض تتجاوز قانون قيصر الاميركي بخناق دمشق

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الحراك العربي يتركز على سوريا، واتخذت الرياض مؤخرا قرارا بتجاوز قانون قيصر الاميركي بخناق دمشق وسمحت بعودة عمليات الاستيراد التصدير بين اسواق البلدين، فيما الامارات بدات بتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنى التحتية ورست الالتزامات على رجل اعمال لبناني، كما ان انقرة اتخذت قرارا مماثلا، ياتي كل ذلك وسط حركة ديبلوماسية ناشطة لكسر حدة التباينات بين طهران والرياض والحديث عن عودة الاجتماعات بين الدولتين في بغداد قريبا.

اما لبنان فمتروك لقدره ولسياسيين اوصلوه الى القعر وهم انفسهم يفتشون عن حلول لا تمس مصالحهم وتحفظ حصصهم في العهد الجديد، ولذلك لن يكون هناك رئيس في المدى المنظور...