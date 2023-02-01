قيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" تقيم حفل تسلم وتسليم

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وطنية - صور - أقامت قيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" حفل تسليم وتسلم قيادة الكتيبة الإيطالية بين الكولونيل ماركو ليكاري وخلفه الكولونيل كلاوديو كونسينو، برعاية قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ماسيميليانو ستيكا وحضوره.



كما حضر ممثل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي العميد بيار بو نصر، قائمقام صور محمد جفال، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، قائد مشاة اللواء الخامس العميد الركن إدغار لاوندوس، القنصل الفخري لإيطاليا المهندس أحمد سقلاوي، مسؤول الإعلام الإيطالي في قيادة القطاع الغربي الكولونيل بياجيو ليوتي، وضباط من "اليونيفيل" وفاعليات روحية وعسكرية وبلدية واختيارية.



بداية عرض رمزي لثلة من أفراد الكتيبتين الإيطالية والسلوفينية، ثم رفعت أعلام الأمم المتحدة، لبنان، إيطاليا وسلوفينيا.



بعدها، سلم ستيكا علم الأمم المتحدة إلى كونسينو إيذانا ببدء مهامه في قيادة الكتيبة الايطالية. وقدم قبياتي إلى ليكاري وسام التقدير العسكرية الفضي باسم وزير الدفاع الوطني موريس سليم. ومن جهته، قدم دبوق شهادة مواطنة إلى ليكاري تقديرا له في عملية السلام.



ليكاري

وألقى ليكاري كلمة شكر فيها "كل الذين تعاون معهم في مهمته لأجل السلام، لا سيما قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيكا"، وقال: "تحيط بروحي اليوم مشاعر كثيرة متضاربة، فلصحيح أنني سعيد بالعودة إلى إيطاليا لأجد أحبائي وأرضي، لكن صحيح أيضا أني سأترك قطعة من قلبي في أرض لبنان التي أشعر بأنها أرضي، وأوجه تحياتي الصديقة إلى إخواننا في السلاح في الجيش اللبناني، شريكنا الأول في إدارة المهمة".



ستيكا

بدوره، قال ستيكا: "إني أنحني احتراما أمام راية حرب 66 المجوقل، تريستي التي ستغادر قريبا لبنان للعودة إلى إيطاليا، وأمام راية حرب لاغوناري التي لي شرف الدفاع عنها، فهما رمز لوطننا وترمزان أيضا إلى القيم التي أقسمنا الدفاع عنها. نحتفل اليوم بحدث مهم، وهو التبديل في قيادة الكتيبة الإيطالية، فهي لحظة حاسمة دائما".



أضاف: "خلال فترة ولايتكم، أظهرتم جميعا دائما للمجتمع الدولي التزامكم غير المشروط ومهاراتكم الجديرة بالثناء وتصميمكم الذي لا يتزعزع. لقد تضمنت المهمات المختلفة في قطاعنا التزامات شاقة ومرهقة، لكن الكتيبة الإيطالية، مرة أخرى، أتمت هذه الالتزامات بنجاح. كانت مسؤوليتكم عن منطقة حساسة للغاية في القطاع الغربي لليونيفيل، ولكن في ظل وجودك اليومي تمكنت من إقامة علاقة خاصة مع السكان المحليين، إضافة إلى تقديم الأنشطة التشغيلية ضمن مشاريع CIMIC وGENDER والمساعدة الطبية والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي، الذي خلق يوما بعد آخر شعورا قويا بالمودة والاحترام بين الإيطاليين واللبنانيين".



وتابع: "لم تكن هذه النتائج لتتحقق لولا الدعم المستمر للجيش اللبناني، الممثل هنا بقادته المميزين والسلطات المحلية والمدنية والدينية والسكان المحليين، وأقدم لهم جميعا تقديري العميق والصادق، فشكرا للعقيد ماركو ليكاري وكتيبته التي تضم فوج 66 المجوقل المحمول - تريستس وسرية من فوج رماحي نوفارا، وفصيل من فوج 8 للهندسة وعناصر من الفوج السادس اللوجيستي. سيسلمون الآن القيادة إلى العقيد كونسينو وجنوده".



واختتم الاحتفال بتبادل الدروع التذكارية.