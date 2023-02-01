إستنفار فرق الطوارىء في بلدية صيدا لمواجهة تداعيات العاصفة

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واصلت بلدية صيدا إستنفار فرق طوارئها وورشها بتوجيهات من رئيسها المهندس محمد السعودي، لأجل مواجهة تداعيات العاصفة "فرح" واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الريغارات وتنظيفها من الرواسب والأتربة التي نقلتها الأمطار الغزيرة خلال العاصفة. وأيضا العمل على شفط المياه المتجمعة في زوايا بعض الشوارع والأحياء جراء غزارة الأمطار التي فاقت القدرة الإستيعابية لمصارف المياه والمجاري.



كما قامت فرق البلدية بالتعامل مع شجرة نخيل إقتلعتها الرياح القوية في شارع فؤاد شهاب في المدينة وإزالتها من وسط الشارع.

كما وضعت البلدية مختلف الفرق والشرطة البلدية والإطفاء في حالة الجهوزية للتدخل عند الحاجة ومد يد المساعد للمواطنين .