بالصور- بعد إنقاذ ثلاث سيارات احتجزتها الثلوج... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية

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قامت آليات مركز زحلة "الكرك" لجرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل الليلة الماضية بإنقاذ ثلاث سيارات جيب كانت تمارس هواية الـ off road احتجزتها الثلوج في جرود صنين في منطقة الغرفة الفرنسية على مسافة الساعة والنصف عن طريق ترشيش زحلة العام ، وذلك بعد تلقي المركز اتصالاً من مركز الدفاع المدني في زحلة وقوى الامن الداخلي.



كما قامت جرافات الوزارة اليوم بفتح الطرقات المقفلة بالثلوج في منطقة عيناتا – دير الاحمر بشوات امام عدد من الباصات المدرسية كانت قد احتجزتها الثلوج وأمّنت عودة التلامذة إلى المنازل.



تجدر الاشارة الى ان الوزارة كانت قد ناشدت المواطنين مرارا وتكرارا في بيانات سابقة، بعدم التوجه الى المناطق الجبلية خلال العاصفة حفاظاً على سلامتهم.



وتجدد الوزارة مناشدتها لكافة المواطنين بعدم سلوك الطرقات الجبلية في ظل الطقس العاصف والمثلج، وتشدد بضرورة التقيد بإرشادات الاجهزة الامنية حفاظاً على سلامتهم.