living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- بعد إنقاذ ثلاث سيارات احتجزتها الثلوج... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية

1
FEBRUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قامت آليات مركز زحلة "الكرك" لجرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل الليلة الماضية بإنقاذ ثلاث سيارات جيب كانت تمارس هواية الـ off road احتجزتها الثلوج في جرود صنين في منطقة الغرفة الفرنسية على مسافة الساعة والنصف عن طريق ترشيش زحلة العام ، وذلك بعد تلقي المركز اتصالاً من مركز الدفاع المدني في زحلة وقوى الامن الداخلي.

كما قامت جرافات الوزارة اليوم بفتح الطرقات المقفلة بالثلوج في منطقة عيناتا – دير الاحمر بشوات امام عدد من الباصات المدرسية كانت قد احتجزتها الثلوج وأمّنت عودة التلامذة إلى المنازل.

تجدر الاشارة الى ان الوزارة كانت قد ناشدت المواطنين مرارا وتكرارا في بيانات سابقة، بعدم التوجه الى المناطق الجبلية خلال العاصفة حفاظاً على سلامتهم.

وتجدد الوزارة مناشدتها لكافة المواطنين بعدم سلوك الطرقات الجبلية في ظل الطقس العاصف والمثلج، وتشدد بضرورة التقيد بإرشادات الاجهزة الامنية حفاظاً على سلامتهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout