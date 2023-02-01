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حمية: الوزارة ليست منبرًا لتوجيه الرسائل السياسية

1
FEBRUARY
2023
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا، لنقابات اصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، وتم البحث في كيفية تعزيز وتحصين عمل هذه القطاعات لما يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني.

وقال حميه:" اجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها اصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية او عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول".

ولفت الى أن "نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع"، معتبرا أن "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عل افضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد ان تبين لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية".

وأكّد أن" خطوتنا هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية ايضا".

وتابع، " تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له"،.
وأشار إلى أنه" لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا اي توصيات للإدارات الأخرى المعنية، دون الاخذ بالإعتبار اراء النقابات المعنية بمتابعة اوضاع مالكي الشاحنات".

وشدّد حميه على، أن "الوزارة ليست منبراً لتوجيه الرسائل السياسية لدول الجوار، لا بل منبر للتلاقي والحوار مع الدول العربية كافة دون استثناء".

بدوره شكر القسيس للوزير حميه "اهتمامه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وادراكه لكل تفاصيله"، لافتاً الى ان النقابات "ستقوم بوضع مقترحاتها، التي سترفع لاحقاً الى الوزير لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".

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