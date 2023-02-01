living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان هام لوزارة المالية حول الحقوق التقاعدية لجميع المتقاعدين...هذا ما تضمنه!

1
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعلن وزارة المالية أن الحقوق التقاعدية لجميع المتقاعدين قد تم صرفها وهي تتضمن المعاش التقاعدي المستحق عن شهر شباط بالإضافة إلى المساعدة المالية العائدة لشهر كانون الثاني للعام 2023, كما تم تحويل فروقات المتممات العسكرية المقرة بموجب المرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وفروقات المخصصات النيابية للمستفيدين من أحكام القانون رقم 25/74 وفقاً للقرار رقم 5/1 تاريخ 10/1/2023 عن الأشهر من تشرين الأول 2022 ولغاية شهر كانون الثاني المنصرم, بعد مراعاة الحدين الأدنى والأقصى وفق آلية الاحتساب المنصوص عليهما في المادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022.1
وعليه تلفت الوزارة الى انه واعتباراً من بعيد ظهر غدٍ الخميس ٢ شباط الحالي يصبح بإمكان المعنيين سحب المعاشات تلك من حساباتهم كل من مصرفه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout