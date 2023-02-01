بيان هام لوزارة المالية حول الحقوق التقاعدية لجميع المتقاعدين...هذا ما تضمنه!

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تعلن وزارة المالية أن الحقوق التقاعدية لجميع المتقاعدين قد تم صرفها وهي تتضمن المعاش التقاعدي المستحق عن شهر شباط بالإضافة إلى المساعدة المالية العائدة لشهر كانون الثاني للعام 2023, كما تم تحويل فروقات المتممات العسكرية المقرة بموجب المرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وفروقات المخصصات النيابية للمستفيدين من أحكام القانون رقم 25/74 وفقاً للقرار رقم 5/1 تاريخ 10/1/2023 عن الأشهر من تشرين الأول 2022 ولغاية شهر كانون الثاني المنصرم, بعد مراعاة الحدين الأدنى والأقصى وفق آلية الاحتساب المنصوص عليهما في المادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022.1

وعليه تلفت الوزارة الى انه واعتباراً من بعيد ظهر غدٍ الخميس ٢ شباط الحالي يصبح بإمكان المعنيين سحب المعاشات تلك من حساباتهم كل من مصرفه.