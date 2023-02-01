"الكورنيش البحري"... هذا ما طلبه عبود من المواطنين!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأنه "بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان والذي يحمل معه أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ قوية قد تصل الى سرعتها الى 85 كلم في الساعة وتشكل خطراً على السلامة العامة".