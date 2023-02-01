"الكورنيش البحري"... هذا ما طلبه عبود من المواطنين!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأنه "بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان والذي يحمل معه أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ قوية قد تصل الى سرعتها الى 85 كلم في الساعة وتشكل خطراً على السلامة العامة".
وطلب محافظ بيروت مروان عبود، من "المواطنين الكرام التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة. وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري للعاصمة بيروت، أو محاولة الاقتراب من الشواطئ والممرات المؤدية اليها على طول امتدادها مع حدود مدينة بيروت ، وذلك بسبب ارتفاع موج البحر جراء العاصفة، حفاظا على سلامتهم".