جديد التغذية الكهربائية..

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا للبحث في ملف الكهرباء صباح اليوم في السرايا ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووفدا من شركة كهرباء فرنسا في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.



وأعلن الوزير فياض بعد اللقاء، "الإجتماع اليوم مع وفد من كهرباء فرنسا هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة".



وعن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي قال:" ان التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية، خصوصا وزاراتي الداخلية والدفاع، والقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي ليكونوا جميعا جاهزين لتخصيص فرق لصالح كهرباء لبنان لمؤازرة أعمال نزع التعديات ،بغية ان تكون زيادة التغذية مفيدة والا يكون هناك هدر".

وأضاف، "والمطلوب الالتزام من الوزارات والهيئات والجهات المعنية من الآن لغاية منتصف الشهر ،وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات".



وطالب مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك باجتماع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع الإلتزام بالمؤازرة، وقد طلبنا المؤازرة ولكننا لم نر حتى الان تحركا والالتزاما على الأرض ونحن ننتظر."